القدس المحتلة 15محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت الليلة، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 46 مواطنا فلسطينا على الأقل أصيبوا بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بينهم طفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس حيث جرى نقلها إلى المستشفى.//انتهى //00:16ت م0138