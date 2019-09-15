الجزائر 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الجيش الجزائري 35 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، في مدن تمنراست، وبرج باجي مختار، وتيارت، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.وأوضح البيان، أن وحدات من الجيش في مدينتي تمنراست، وبرج باجي مختار، أوقفت 25 مهربًا، وصادرت منهم 16 مولد كهربائي و 6 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و9 مضخات ماء، فيما أوقفت وحدات أخرى من الجيش، في مدينة تيارت 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.// انتهى //03:04ت م0146