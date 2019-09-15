عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين : المملكة قادرة على ردع الاعتداءات الإرهابية
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصالين من ملك الأردن وترمب للتنديد بالهجوم الإرهابي
ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن
السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص
«التحالف»: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين
عبدالعزيز بن سلمان: الهجوم على معملي بقيق وخريص تهديد للاقتصاد العالمي
إدانات دولية للهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو
أمير الشرقية يرعى انطلاق «مُلتقى رواد الصناعة» بالجبيل.. اليوم
الفيصل يدشن ملتقى صندوق تنمية الموارد «لقاءات جدة».. غداً
خالد بن سلمان: يؤكد على موقف المملكة الداعم لليمن
البرلمان العربي يثمّن جهود خادم الحرمين لدعم صمود الشعب الفلسطيني
المملكة تجدد حرصها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار
مركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء ومسؤولية
أهالي بقيق: ننعم بالأمن والأمان والحياة طبيعية في المحافظة
السفير الأميركي يدين استهداف منشأتي نفط في بقيق وخريص
ميليشيات الحوثي تواصل مجازرها في الحديدة
الانقلابيون يحرفون مناهج الدراسة في اليمن
كيف باع «محمد علي» وطنه بالريال القطري؟!
الرئيس الإريتري يزور الخرطوم بعد قطيعة خمس سنوات
السودان يتبنى فكرة الوديعة لصالح الوطن
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