الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين : المملكة قادرة على ردع الاعتداءات الإرهابيةخادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصالين من ملك الأردن وترمب للتنديد بالهجوم الإرهابيولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجنالسيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص«التحالف»: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطينعبدالعزيز بن سلمان: الهجوم على معملي بقيق وخريص تهديد للاقتصاد العالميإدانات دولية للهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكوأمير الشرقية يرعى انطلاق «مُلتقى رواد الصناعة» بالجبيل.. اليومالفيصل يدشن ملتقى صندوق تنمية الموارد «لقاءات جدة».. غداًخالد بن سلمان: يؤكد على موقف المملكة الداعم لليمنالبرلمان العربي يثمّن جهود خادم الحرمين لدعم صمود الشعب الفلسطينيالمملكة تجدد حرصها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوارمركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء ومسؤوليةأهالي بقيق: ننعم بالأمن والأمان والحياة طبيعية في المحافظةالسفير الأميركي يدين استهداف منشأتي نفط في بقيق وخريصميليشيات الحوثي تواصل مجازرها في الحديدةالانقلابيون يحرفون مناهج الدراسة في اليمنكيف باع «محمد علي» وطنه بالريال القطري؟!الرئيس الإريتري يزور الخرطوم بعد قطيعة خمس سنواتالسودان يتبنى فكرة الوديعة لصالح الوطن// يتبع //06:02ت م0003