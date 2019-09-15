وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة تعزز السلام والتسامح ) : تحرص المملكة دائماً وأبداً على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، وتعمل بجد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة للحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشيا مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، ورفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون، ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات.وتابعت : وكان نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، أكد في كلمة السعودية التي ألقاها في المنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، على أن السعودية ملتزمة بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، وذلك من منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة السلام يبدأ بالفرد ومن خلال علاقاته مع مجتمعه المحلي والدولي بوصفه مواطنا عالميا، وبإشراك جميع فئات المجتمع المحلي والدولي ومؤسساته.// يتبع //06:02ت م0005