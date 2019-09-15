وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الوطن بخير .. رغم المحاولات اليائسة ) : استهداف المدنيين من المليشيات الحوثية وغيرها من أذرع إيران الإرهابية في المنطقة بات أسلوبا معهودا، تنتهجه تلك العصابات المأمورة والمدعومة من طهران بهدف زعزعة أمن النفط العالمي. الاعتداء على معملي أرامكو في بقيق كان ليجعل المجال مفتوحا أمام إعلامها لاختلاق التآويل والمبالغات والتهويل الذي لا يمت لأرض الواقع بأي صلة، ولكن جاء بيان الداخلية الأول عن الحادث ليقطع كل هذه السبل ويسد كافة الأبواب، فقد كان البيان شفافيا وواضحا وشاجبا لكل الشائعات، فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم (أمس) السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون»، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق.وأكدت : الاعتداء الغاشم لم يؤثر بشكل من الأشكال على دورة الحياة الطبيعية في بقيق، لتأتي بعدها ردود أفعال المواطنين الإيجابية لتؤكد دوما أنها تقف قلبا وقالبا خلف القيادة وأن مثل هذه الاستهدافات تزيد من روابط أهل الوطن.وتابعت : إن محاولات النيل من أمن المملكة ليست جديدة ولا تزيد بلاد الحرمين إلا ثباتا وقوة وتلاحما في مشهد معهود بين القيادة والمواطنين منذ مراحل التأسيس على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر بالرخاء والعطاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-. فاليوم المملكة تمضي قدما في مسيرة التطوير ورؤية المستقبل التي تهدف للارتقاء بهذا الوطن لأبعد مدى وبكافة المجالات، متسلحة بحكمة قائد وسواعد أبناء وبنات مخلصين ليصلوا بالطموح عنان السماء وليكون الوطن في موقعه الطبيعي دوما في مقدمة دول العالم.وختمت : إن ما حدث في بقيق يوم أمس يؤكد أن العالم يقف أمام نظام بربري، لا يتورع عن اختراق كل الأنظمة وارتكاب كافة الجرائم في سبيل تحقيق أهدافه الخبيثة القائمة على فكره الإقصائي، والدليل أن كافة العقوبات والتحذيرات لا تجد أثرا في تعديل سلوك النظام في إيران بل تزيده وقاحة وتماديا، ولقد حان الوقت لاتخاذ موقف موحد من هذا النظام الإرهابي وردع ميليشياته حفظا لأمن المنطقة والعالم.// انتهى //06:02ت م0008