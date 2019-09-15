المدينة المنورة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واساستضافت الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة مبادرة "حينا سالم" بمركز حي الخالدية الاجتماعي، والمعرض المصاحب, وذلك ضمن برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع 10 جهات حكومية وأهلية.وتهدف المبادرة إلى تثقيف أفراد الحي من الكبار والصغار بأهمية الإسعافات الأولية مع التطبيق العملي لها, وتضمنت تطبيق فرضية الإنقاذ من الغرق على مسبح المركز، والاستخدام الأمثل لطفاية الحريق، لتوعية سكان الحي بكيفية تنمية واستثمار موارد مجتمعهم ودعم بعضهم البعض والتعاون مع القطاعات والأمنية والخدمية والتعليمية لتقديم كافة الخدمات الداعمة، للوصول إلى أعلى مستويات من التكامل بما يسهم في خدمة المجتمع.شارك في المبادرة قطاعات الدفاع المدني، والشرطة والمرور والشؤون الصحية, وأمانة المدينة المنورة, والمختبر الرئيسي التابع للشؤون الصحية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة التعليم، وإدارة الصحة المدرسية، ومركز مهاراتي للعمل التطوعي.// انتهى //07:49ت م0009