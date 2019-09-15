طرابلس 16 المحرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي ، وتم خلال اللقائين بحث عددا من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع التي تنفذها البلديتين، كما تم بحث الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المختنقات التي تواجه عددا من المرافق الخدمية في البلديتين.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحة الهدوء الحذر في جميع المحاور بعد يوم عاصف بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار .وتطرقت إلى لقاء وفد ليبي برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد، مع القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا جوش هاريس ، تم خلاله وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا،ومناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية.وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ الجماعات الإرهابية حين فشلت في إسقاط الجيش المصري ووزارة الداخلية قررت قيادة الدولة، لكنها فشلت فشلاً ذريعا جدًا، لعدم امتلاكها خبرة ببناء الدول أو علوم بناء الدول، مضيفا أن الإرهاب يستخدم لتدمير بعض البلدان العربية مثل ليبيا.// انتهى //08:31ت م0012