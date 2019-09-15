جيزان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، على منطقة جازان، تشمل محافظات أحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:31ت م0013