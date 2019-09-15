جازان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش بمنطقة جازان غداً، درسين علميين في جامع الراجحي.ويلقي عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة الدرس الأول في " شرح مختصر الفقه ", بعد صلاة المغرب، فيما يلقي الدكتور عبدالله بن محمد نهاري الدرس الثاني في " مختصر مسلم "، بعد صلاة العشاء.يأتي الدرسان, ضمن البرامج العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //08:32ت م0015