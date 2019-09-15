الباحة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المركز الوطني للسلامة الطرق غداً، ورشة عمل بعنوان " القيادة الآمنة بطرق الباحة", وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.وأوضح مدير إدارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي لقائدي وقائدات المركبات بأساليب ومهارة قيادة السيارة، وتثقيفهم بأهم أسس وقواعد القيادة الإيجابية الآمنة، وسبل السلامة، وتبصيرهم بضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة.وأشار المهندس المالكي إلى أن الورشة ستتناول أساسيات القيادة الآمنة وطرق حماية مستخدمي الطرق وسلامتهم من الحوادث، والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية من قائدي المركبات بهدف الحد أو منع وقوع الحوادث المرورية - بإذن الله -.// انتهى //09:15ت م0020