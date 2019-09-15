الخرطوم 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجرتها القيادة السودانية مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي في الخرطوم التي تركزت حول أمن منطقة القرن الإفريقي، وتعزيز العلاقات الثنائية.وأبرزت الصحف وصف الجامعة العربية في بيان استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في- بقيق- وخريص- باستخدام طائرات مسيرة بأنه تصعيدًاخطيرًا، مؤكدةً تضامنها بشكل كامل مع المملكة وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان.ونقلت عن منظمة التحرير الفلسطينية قولها إن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت المعلنة من قبل نتنياهو هي مجرد جزء من مخطط أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية.وأخبرت عن استضافة القاهرة مباحثات سد النهضة التى تتناول خيارات الملء الأول وتشغيل السد. وعرجت على موافقة إيطاليا على السماح لسفينة الإنقاذ - أوشن فايكينج- بإنزال 82 مهاجرًا في ميناء لامبيدوسا، وفق ما أفادت منظمة - إس أو إس - المشغلة للسفينة.// انتهى //09:21ت م0021