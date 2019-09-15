عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
جدة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
10:00ت م
0028