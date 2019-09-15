تبوك 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستنطلق غداً أولى الدروس العلمية في شرح كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية، الذي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة، وتستمر على مدى ثلاثة أشهر، وذلك في مسجد الشهداء بحي اليرموك بمدينة تبوك.وأوضح المكتب التعاوني أن هذه الدروس التي تنطلق عقب صلاة العشاء من كل يوم أثنين ويقدمها ماجد بن ساعد الفاضلي، تأتي ضمن سلسلة الكلمات والدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها تعاوني ودعوي تبوك لهذا العام، كما تأتي امتداداً للجهود في تقديم البرامج والمعارف والعلوم الشرعية والنصائح والإرشادات والتوجيهات للعموم.// انتهى //10:05ت م0030