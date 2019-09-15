أنار دارا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسقتلت القوات الخاصة الأفغانية 20 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان، خلال عملية نفذتها في إقليم فرح غرب أفغانستان.وقال مسؤولون عسكريون - طبقًا لوكالة خاما برس الأفغانية للأنباء - اليوم إن القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة "أنار دارا" بالإقليم ودمروا مخبأ للأسلحة تابع لطالبان.وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مناهضة للإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.// انتهى //10:11ت م0032