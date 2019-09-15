فيفا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء اليوم، مشروع الإقراض" طموح" لدعم المشاريع المتناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة، وذلك بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.وأوضح رئيس اللجنة موسى بن هادي الفيفي أن مشروع " طموح " يستهدف المشاريع القائمة حاليًا بغرض توسعتها وتطويرها والمشاريع الجديدة لأسر الشهداء والمسجلين في الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي والأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الطموحة من الأسر المنتجة وأصحاب المقاصف المدرسية وغيرها من الفئات، حيث يصل دعم كل مشروع إلى 50 ألف ريال.ودعا الفيفي المستفيدين إلى تقديم مشاريعهم وطلباتهم لمقر اللجنة لاستيفاء متطلبات الإقراض.// انتهى //10:12ت م0033