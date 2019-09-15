موروني 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي لدى مغادرته البلاد عقب اختتامه حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي.وأكد السفير الهاجري خلال اللقاء حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على رعاية المحتاجين في جمهورية القمر المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم.وحث الهاجري الفريق على حسن تمثيل المملكة وخدمة الرسالة النبيلة التي طالما انتهجتها القيادة الحكيمة وهي خدمة الإنسانية والعناية بالمحتاجين.يذكر أن الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة قد وصل إلى جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة منذ أسبوع، وقام خلالها بالكشف على 370 مريضًا وإجراء 109 عمليات جراحية متنوعة تكللت جميعها - بحمدالله - بالنجاح.// انتهى //10:17ت م0034