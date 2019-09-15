أبوعريش 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غداً، محاضرة بعنوان" صفة صلاة النبي" صلى الله عليه وسلم، يقدمها فهد بن يحي جحفلي، وذلك بجامع الجران بالمحافظة.كما يُنظم المكتب غداً ، محاضرة بعنوان " خطوات التخلص من التدخين "، يقدمها أحمد بن علي مسملي، وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة.وتأتي المحاضرتان ضمن سلسلة المحاضرات والأنشطة التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:23ت م0035