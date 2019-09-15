جدة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستُنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي غداً، محاضرة بعنوان "ثقافة الخوف من الإسلام .. وثقافة الخوف على الإسلام : رؤية نقدية"، يُقدّمها معالي الوزير المكلف بالشؤون الدبلوماسية برئاسة جمهورية غينيا، المستشار الدبلوماسي لفخامة رئيس الجمهورية البروفيسور قطب مصطفى سانو، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جدة.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الواحدة مساءً، ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المنظمة لتعزيز التواصل والتثقيف في مختلف المجالات التي تعمل فيها.// انتهى //10:26ت م0036