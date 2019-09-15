الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس‎أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أن الهيئة تحتفل سنوياً باليوم العالمي للإسعافات الأولية، إيماناً منها بأهمية هذه المناسبة كونها عضواً في الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.وأضاف الدكتور القاسم أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل للاحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وإبراز الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في هذا الشأن.‎وقال: إن الهيئة تحرص في هذه المناسبة على إقامة محاضرات عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية في المجمعات التعليمية ذات الكثافة البشرية وتتعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم محاضرات ودورات تدريبية طوال العام للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والتعريف بها وطريقة الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.‎وأشار معاليه إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 3542 برنامجاً تدريبياً خلال العام 2019م، تنوعت بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، إضافة إلى برامج تثقيفية مجتمعية استفاد منها 202928 شخصاً، مؤكداً حرص الهيئة على نشر ثقافة ومبادئ الإسعافات الأولية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبي تلك الجهات على مبادئ الإسعافات الأولية، كما أن الهيئة لديها إصدارات علمية متخصصة في الإسعافات الأولية لتعزيز هذه الثقافة.يذكر أن الهيئة تعـد مرجعاً رئيساً في مجال الإسعافات الأولية؛ وهو ما يمنح الدورات التي تقدمها اعتماداً رسمياً في الجهات الصحية، وقد حرصنا في الهلال الأحمر على فتح القبول والالتحاق بدورات الإسعافات الأولية من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الرابط: https://training.srca.org.sa/#!/home ،أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للخدمة المجتمعية بالهيئة .// انتهى //10:53ت م0042