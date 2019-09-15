الجزائر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود البلاد تحسبًا لإعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح في غضون ساعات عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد ينهي الفترة الانتقالية المستمرة منذ 9 أبريل الماضي.وأشارت إلى إشادة رئيس الوزراء نورالدين بدوي بالجهود المبذولة من طرف المؤسسة العسكرية في مرافقة مطالب الحراك الشعبي والحرص على احترام الإطار الدستوري في معالجة الأزمة.وفي الشأن المغاربي، أبرزت صحف الجزائر الحدث الانتخابي الذي تعيشه تونس من خلال توافد الناخبين على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين 26 مرشحًا.ونقلت تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من محاولات الإساءة إلى صورة الجيش المصري، لافتًا النظر إلى أن مصر تعرف حركية إنمائية متميزة ستعزز دورها وثقلها بالمنطقة.// انتهى //11:14ت م0046