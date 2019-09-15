صلالة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عُمان أعمال الملتقى الخليجي للفنون التشكيلية (الفن يجمعنا) بمشاركة 35 فنانًا تشكيليًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويهدف الملتقى الذي يستمر أربعة أيام إلى مد جسور التواصل والتعارف والتجارب بين الفنانين العُمانيين والخليجين للاستفادة وإيجاد شراكة فنية على نطاق واسع في المستقبل.ويسهم الملتقى في إيجاد مساحات فكرية خصبة لمختلف التجارب الفنية المعاصرة للفنانين المشاركين يجري من خلالها إبراز أعمالهم الفنية وقدراتهم بما يتواكب مع التطور العالمي في شتى المجالات الفنية.وتضمن برنامج الافتتاح تقديم جلسة حوارية اشتملت على عدد من المحاور، من بينها واقع الفن التشكيلي في دول المجلس وأهم التحديات التي تواجه الفنان التشكيلي، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للفن التشكيلي بالمنطقة.// انتهى //11:15ت م0047