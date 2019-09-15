مكة المكرمة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وغرفة كراتشي للتجارة والصناعة بجمهورية الباكستان لقاءً يهدف إلى تطوير وتنمية العلاقات وتبادل المنافع بما يفيد قطاع الأعمال لدى الجانبين، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي، ورئيس مجلس إدارة كراتشي جنيد إسماعيل، بحضور الأمين العام إبراهيم برديسي.وأكد رئيس إدارة غرفة مكة المكرمة أن زيارة رئيس مجلس إدارة كراتشي تهدف إلى تقوية التعاون والاستفادة من مميزات كل طرف وتبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات المتبادلة، وتنظيم الفعاليات والملتقيات ومعارض الصناعات المتنوعة دعمًا وتطويرًا للقطاع الخاص في البلدين، وبداية لعلاقة مميزة لأعمال عديدة ستشهدها الفترة المقبلة بما يفيد رجال الأعمال وسيداتها في الجانبين، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض والزيارات المتبادلة من شأنها توثيق الروابط، وتنمية التعاون بين غرفتي مكة المكرمة وكراتشي بما يدعم الاقتصاد في البلدين الصديقين.وأشار كعكي إلى إمكانية تنشيط اللقاءات بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات والمعارض والاستثمارات المشتركة، مثمنًا الزيارة التي تحمل مضامين الرغبة في تمتين العلاقات بين الجانبين، خاصةً وأن غرفة كراتشي هي أكبر الغرف الباكستانية، منوهًا بالعلاقات المتطورة بين البلدين في العديد من المجالات.وشدد رئيس غرفة مكة المكرمة على اهتمام غرفة مكة المكرمة بالعلاقات الدولية، وأنشأت لذلك مركزا متخصصا باسم مركز العلاقات الدولية، بإدارة كفاءات وطنية متميزة، خاصة بعد أن بنت غرفة مكة المكرمة علاقات متميزة مع العديد من الغرف العالمية، مشيرا إلى عدد من الزيارات في هذا الصدد، كان بينها زيارة إلى غرفة لندن، وتنظم الأسبوع المقبل زيارة إلى غرفة الوسط في تونس، ستتبعها زيارات إلى غرف أخرى من بينها غرفة كراتشي.من جهته، أكد رئيس غرفة كراتشي أن لدى الجانبين الرغبة في دفع العلاقات إلى الأمام، في ظل وجود الكثير من الموضوعات التي ستفيد عند تبادل المصالح، مبينًا أن بلاده تتميز بصناعة الغزل والنسيج والصناعات العسكرية، كما أن بلاده أصبحت ذا شأن مهم في صناعات التقنية المختلفة، والهندسة المدنية، والعديد من القطاعات التي يمكن أن تفيد الطرفين، مبينًا أن تنظيم المعارض من شأنه تقريب أعمال التبادل المرجوة بين أصحاب الأعمال هنا وهناك وإقامة الشراكات في العديد من المجالات.// يتبع //11:17ت م0048

وقال رئيس مجلس إدارة كراتشي جنيد إسماعيل: كراتشي تعد ذات شأن كبير في الحراك الاقتصادي في باكستان، ويمكن أن تقام مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال في مكة المكرمة وكراتشي بما يفيد البلدين، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية في كراتشي بها العديد من المميزات التي تمنح للمستثمرين منها فترة سماح لمدة 10 سنوات عن الضرائب.وعد إسماعيل أن اللقاء يشكل بداية علاقة وتفاهم بين الطرفين بما يفيد الجميع ويمثل نموذجًا للعلاقات بين المدن الإسلامية الكبرى لبلورة تعاون اقتصادي متين قوامه وتعاون رجال الأعمال عبر أنشطة الغرف التجارية الصناعية.بدوره كشف الأمين العام إبراهيم برديسي أن العام الجديد 2020 سيشهد حراكًا بين الغرفتين وزيارات متبادلة، يسبقها تنويرٌ عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب، وتحديد قائمة بالصناعات الموثوقة، وسبل ضمان رؤوس أموال المستثمرين، وآلية الاستثمار، وإمكانية إقامة شراكات استثمارية في قطاع التعليم.يذكر أن قيمة الصادرات لجمهورية باكستان الإسلامية بلغت خلال العام 2017م نحو 10.410 ملايين ريال، مقابل واردات بقيمة مليون وست مئة ألف وثلاثة وعشرين ريالا، فيما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 12.034 مليون ريال.وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من المملكة إلى باكستان خلال الأعوام الخمس الماضية 17 مليار ريال، فيما بلغت صادرات المواد الغذائية منها أكثر من 191 مليون ريال، ومن مواد البناء أكثر من 965 مليون ريال، مبينًا أن المملكة تعد من أكبر 10 مصدرين إلى باكستان، ويشترك البلدان في تبادل السلع والمواد بما يظهر تكاملًا في الحاجة والطلب بين الطرفين، حيث تصدر الباكستان العديد من السلع إلى السعودية منها المنسوجات والأقمشة والقطن المصنع، والأرز واللحوم والفواكه والخضار والتوابل ومنتجات الجلود وبعض المنتجات الإلكترونية والكيماوية.// انتهى //11:17ت م0049