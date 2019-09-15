تونس 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسانطلقت بمختلف المحافظات والمدن التونسية اليوم، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 24 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية ، لولاية تمتد لخمس سنوات.وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المنتظر أن يتوجه أكثر من 7 ملايين مسجل للانتخابات الرئاسية، لمكاتب الاقتراع اليوم، مشيرةً إلى أنه في صورة عدم حصول أي من المترشحين على أغلبية الأصوات بنسبة 50 % زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى دور ثان.يٌذكر أن هيئة الانتخابات قامت بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع وتسخير 1500 مراقب ميداني وفرق لمتابعة مسألة تمويل الحملة الانتخابية، كما خصصت 4500 مراقب لرصد تجاوزات الصمت الانتخابي، مع تأكديها على التعامل بحزم ضد كل المخالفين لقواعد المنافسة النزيهة سواءً خلال الحملة أو خلال يوم الاقتراع.وقد انسحب من السباق الرئاسي أمس كل من رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس حركة الوطن الجديد سليم الرياحي لصالح المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.كما تم إقرار تاريخ 15 سبتمبر 2019 لاجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر 2019 وذلك على إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور الذي يضبط أيضًا آجال 90 يومًا لانتخاب رئيس جمهورية جديد.// انتهى //11:26ت م0050