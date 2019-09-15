الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسشهد مركز القلب بالجوف نقلة نوعية وتطورا في الخِدْمات الطبية المقدمة , وذلك بعد دعم المركز بكوادر طبية ذات كفاءة عالية للعمل بالمركز, إضافة لعدد من الأجهزة المتطورة ذات طراز عالٍ على مستوى العالم.وأوضحت صحة الجوف أنه جرى دعم المركز خلال الأشهر الأخيرة بـعشرة استشاريي قلب في تخصصات " استشاري قلب, واستشاري قسطرة قلبية وطرفية, واستشاري تخدير وعناية قلبية، واستشاري تشوهات قلب خلقية " إضافة لدعم المركز ب 9 متخصصي قلب، وجراحة قلب، ومتخصص تخدير قلب، وعناية قلبية، ومتخصص كهرباء قلب.وأضافت أن مركز القلب يعمل على مدار 24 ساعة لإجراء القسطرة القلبية, ولديه إمكانات عالية في تركيب منظمات القلب ومتابعتها, وكذلك يمتلك جهازين عالية التقنية تعمل على فحص ومتابعة المنظمات القلبية.وأبانت أن عدد الحالات المراجعة للمركز ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر الأخيرة, وشهد النصف الأول من عام 2019 ارتفاع بنسبة 59% عن العام الماضي في عدد استقبال المرضى، إضافة إلى ارتفاع في عدد العمليات الجراحية التي تجري في المركز.// انتهى //11:32ت م0051