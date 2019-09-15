تونس 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الانتخابات التي تشهدها تونس، مشيرةً إلى أن الانتخابات يتنافس فيها 24 مرشحًا من أصل 26 بعد انسحاب رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، ورئيس حركة الوطن الجديد سليم الرياحي لصالح المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.وتناقلت تأكيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن وجود أكثر من 3600 لاجئ محتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.وأشارت صحف الأحد إلى الإدانات العربية والغربية للهجوم الذي طال معملين تابعين لشركة ارامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.وتوقفت عند تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى تنفيذ سلطات الاحتلال أكثر من 120 ألف حالة اعتقال منذ توقيه اتفاق أوسلو في الثالث عشر من سبتمبر 1993.وتناقلت صحف تونس تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه تم استخذام الإرهاب لتدمير سوريا وليبيا، وقوله إن ماحدث في سوريا كان مخططًا وتم تدمير البلد بمعسكرات وتنظيمات إرهابية مدربة اجتاحت البلاد.// انتهى //11:55ت م0055