الكويت 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم زلزالًا بقوة 3,1 درجات على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي قوله إن الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض السكان بمنطقة الجهراء.// انتهى //12:07ت م0059