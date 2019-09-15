القاهرة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، تحت عنوان: "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، بمشاركة أكثر من خمسين وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا من 57 دولة من مختلف دول العالم.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وافتتح المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة نائبًا عن دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول.. رؤية عصرية، والثاني: عوامل بناء الدول، والثالث: فقه الدول وفقه الجماعات، وتتضمن تلك المحاور موضوعات الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول .. رؤية عصرية، ويشمل عدة أبحاث حول مفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة وبحوث المواطنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطنة الإقليمية والعالم واختيار الحاكم في الإسلام .. الانتخابات المعاصرة نموذجًا، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.كما يستعرض المشاركون في المؤتمر العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء الدول، وصولًا إلى إصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة المتكاملة.// انتهى //12:12ت م0060