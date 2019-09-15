الطائف 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسعد رئيس الاتحاد المغربي للهجن الوالي بنك، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية الأكبر والأضخم على مستوى رياضة سباقات الهجن في العالم, مؤكداً أنه يعزز من مكانة هذه الرياضة العريقة على خارطة الرياضات الدولية.وأشار في تصريح خلال مشاركته في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن المتزامنة مع ختام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، إلى أن هذا الاجتماع شكل عنصر فخر لكل عربي محب للإبل والهجن خاصة.وقال: "عندما نرى هذا التجمع الدولي الكبير الذي بلغ أكثر من 24 عضواً في اتحاد 86 ممثلاً للمنظمات الرياضية الدولية من مختلف دول العالم، وعلى أرض المملكة العربية السعودية، فإن ذلك يشكل فخراً ونصراً و تقدماً كبيراً لهذه الرياضة العربية الأصيلة"، مقدماً شكره للاتحاديين الدولي والسعودي للهجن على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة للوفود المشاركة، وللقائمين على مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية الذي كان مثالاً فاعلاً للأصالة وخلق أجواء من التنافس الشريف وأنزل للهجن مكانتها الطبيعية.//انتهى//12:47ت م0063