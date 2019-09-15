بيروت 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاعتداء الذي استهدف معلمين تابعين لشركة أرامكو، واصفًا هذا العمل بالتصعيد الخطير في المنطقة.وقال في تصريح نشر اليوم: "إن هذا العدوان يترتب على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة".وأضاف: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء الأخطار التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد" .// انتهى //13:01ت م0065