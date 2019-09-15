عام / جامعة الحدود الشمالية تفتح باب التقديم للأبحاث العلمية والدراسات العملية
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
عرعر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية فتح باب التقديم إلكترونياً للأبحاث العلمية والدراسات العلمية المدعومة من العمادة للدورة العاشرة لعام 1440/ 1441هـ ، اعتباراً من اليوم ولمدة شهر عبر الرابط : https://rtms.nbu.edu.sa .
وأوضحت العمادة أن أولوية محاور الترشيح ستكون لـ 30 تخصصاً , داعية إلى الدخول لموقع الجامعة لمعرفة التخصصات .
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