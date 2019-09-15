الكويت 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 29ر20 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر111 مليون سهم تمت من خلال 5337 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4733 نقطة بنسبة 60ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر46 مليون سهم تمت عبر 1853 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6234 نقطة بنسبة 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر64 مليون سهم تمت عبر 3484 صفقة بقيمة 7ر30 مليون دينار.// انتهى //13:26ت م0071