باريس 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأدانت فرنسا اليوم الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم "تُدين فرنسا بشدة هجمات أمس على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة.وأضاف البيان أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع يجب أن تتوقف".// انتهى //13:42ت م0073