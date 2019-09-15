الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الإشرافية لمشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس برئاسة وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية ورشة عمل تحضيرية على مدى يومين لاستعراض استعدادات وجاهزية القطاعات المشاركة في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية ، في دورته التاسعة والثلاثين ، الذي تتم إقامته بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 الى 10 أكتوبر لهذا العام .ويشارك في المعرض عدد من الجهات هي، الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية و الهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز المعلومات الوطني .// للصحف // // انتهى //13:42ت م0074