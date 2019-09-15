الطائف 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأعرب معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني عن استبشار أهالي الطائف بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- ، واصفا أن المحافظة تتسامى شموخاً، في يوم يشكل لها رمزية مهمة، ورؤية مختلفة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رعاية سمو ولي العهد، للحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بميدان سباقات الهجن،:" أنه بقدوم ولي العهد الأمين - حفظه الله - يتوج سموه الكريم موسم الطائف كاملاً بحضوره الميمون، الذي يشكل نموذجا فريدا من نوعه في دعم السياحة السعودية عامة ومحافظة الطائف خاصة من خلال الفعاليات المتنوعة، لتنطلق آفاق جديدة، تحمل معها موروثا كبيرا، وتاريخا عريقا شكل مسارا مختلفا لمدينة الورد في مسارها السياحي لهذا العام".وأضاف أننا اليوم نقطف ثمار الدعم من سموه من خلال مهرجان ولي العهد للهجن في موسمه الثاني الذي كان إبداعا وتميزا وأصالة في تاريخ الطائف موروثاً و إرثاً، جمع من أبناء الخليج والعرب والعالم للمشاركة في هذا الكرنفال المهم لرياضة الهجن ولمحبيها، وليكرم الفائزين بالجوائز من خلال منافسة عادلة ونزيهة يشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن وبإشراف متكامل من الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا أن الجهود تتكاتف لإظهار هذا الحدث الكبير بأبهى صورة ، ولتؤكد آلية التنظيم الرائعة، التي يسعى لها الجميع في المحافظة ومن الجهات الحكومية والخدمية كافة .وأشار محافظ الطائف إلى أن ذلك لم يأت إلا بفضل الله سبحانه ثم بمتابعة ودعـم وتـوجـيـهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسـمو نائب أمـير الـمنطـقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اللذين كانت توجيهاتهما منهجا ومرجعا للعمل بصورة ترتقي لطموح قيادتنا الرشيدة.// انتهى //13:54ت م0077