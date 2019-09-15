المدينة المنورة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدنية المنورة تقديم خدماتها للنساء في جامعة طيبة ابتداءً من يوم الأحد ولمدة خمسة أيام, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:03ت م0124