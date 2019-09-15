أبها 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع بكلية الطب, بالتعاون مع جمعية "الكوثر" الخيرية أمس، قافلة صحية متعددة التخصصات، لتقديم خدماتها بمستشفى مركز القحمة العام على ساحل عسير، بمشاركة عدد من الاستشاريين السعوديين من مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى متطوعي كلية الطب بالجامعة.واشتملت القافلة على عيادات متخصصة في الجلدية والعيون وطب الأسرة، بالإضافة إلى عيادة فرز وفحص أولي للسكري والضغط والوزن والطول، إلى جانب تقديم الاستشارات والنصائح الطبية للمستفيدين.// انتهى //15:06ت م0126