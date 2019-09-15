جيزان 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واساحتفت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان مساء أمس بفعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يقام تحت شعار " الألم المزمن و دور العلاج الطبيعي" وذلك بمجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان.وأوضح نائب رئيس الجمعية الأخصائي إياد بن عبده سويدي أن الفعالية , تضمنت العديد من الأركان التعريفية بالعلاج الطبيعي وتقديم استشارات وتشخيص ومحاكاة للآلام المزمنة الشائعة وحلها وطرق الوقاية والعلاج منها بما يسهم في عدم تفاقم الألم والتوقف عن ممارسة العادات الخاطئة لتجنب التعرض لهذا الألم.وبين ان الاحتفاء بالفعالية التي نفذت بمشاركة أخصائيين وأخصائيات وزارة الصحة وطلاب وطالبات جامعة جازان و أعضاء الجمعية يأتي ضمن النشاطات والفعاليات التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.//انتهى//15:07ت م0127