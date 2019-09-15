أبها 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم في بيشة خطة عمل للتوسع في التدريب على اختبارات القدرات لتشمل طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات منذ سن مبكرة لتحقيق نتائج أفضل في اختبارات القدرات من خلال خطة عمل تتضمن تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات واللغة العربية والعلوم والمرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على اختبارات القدرات.من جانب آخر, رأس مدير التعليم نايف الهاجري اليوم, الاجتماع التنسيقي الأول للمبادرة, بحضور مساعده للشؤون التعليمية خالد الغامدي, ومديري مكاتب التعليم عبر التواصل المرئي.وجرى خلال الاجتماع وضع الخطوط العريضة للمبادرة وتوحيد جهود منسوبي وحدة تطوير المدراس والإشراف التربوي وبرنامج "وازن".// انتهى //15:08ت م0129