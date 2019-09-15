أبهـا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مساء غد , المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة , الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة المنطقة ، تحت شعار " البيئة والتنمية المستدامة في عسير"،, وذلك في فندق قصر أبها.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصين من 16 دولة، إلى إلقاء الضوء على البيئات الجبلية في المملكة، والجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع البيئة، باعتبارها عامل جذب اقتصادي وسياحي، وأهمية تطويرها لاستقطاب الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى التعريف بالموارد البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق التنمية في البيئات الجبلية, كما سيصاحب المؤتمر معرض بيئي يشارك فيه عددٌ من الهيئات والقطاعات والشركات المحلية والأجنبية والتي لها علاقة بالمجال البيئي.كما سيتحدث خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام , أكثر من 50 متحدثاً, يمثلون شخصيات بيئية من عدة دول عربية وعالمية منها أمريكا، واليابان، ونيوزلندا، وإسبانيا، والمغرب، وعمان، والأردن، والسودان، وجيبوتي، والبرازيل، وتونس، واليونان، والهند، إضافة إلى المملكة.// انتهى //15:09ت م0130