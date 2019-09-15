تونس 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.وأكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.// انتهى //15:11ت م0131