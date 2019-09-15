حفر الباطن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسدشنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية، اليوم، 27 عيادة مدرسية نموذجية جهزت من قبل وزارة الصحة بكامل الأجهزة الحديثة والمتطورة في عدد من مدارس المحافظة.وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية بتعليم حفر الباطن شارع بن مقحم المطيري، أن هذه العيادات شملت 10 مدارس بنين و 17 مدرسة للبنات، مؤكداً حرص الإدارة على أن تكون العيادات في المدارس المجمعة أو المدارس الملحقة كمرحلة أولية، كما ستجهز بقية المدارس في المراحل القادمة ، التي تهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب والطالبات وتقديم الإسعافات الأولية لهم.// انتهى //15:16ت م0132