الطائف 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأكد رئيس اتحاد الفروسية والهجن بجمهورية طاجيكستان جوني بيك ، أن مهرجان ولي العهد للهجن الذي تختتم فعالياته اليوم بمحافظة الطائف ، يعدُّ مظلة لجميع المهتمين برياضة الهجن والإبل بصفة عامة على المستوى الدولي ، ويضع تصوراً لمستقبل هذه الرياضة ضمن روزنامة الألعاب الأولمبية الدولية.وأوضح بيك في تصريح لـ (واس) أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن الذي حظي بمشاركة دولية بلغت أكثر من 24 عضواً للاتحاد و86 ممثلاً للمنظمات الرياضية الدولية من مختلف دول العالم، جاء تتويجاً لنجاح هذا الكرنفال الرياضي الضخم الذي يعد أكبر تجمع رياضي على مستوى رياضة الهجن ، ويشكل نصراً و تقدماً كبيراً لهذه الرياضة العريقة.وأشار إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن أثرى هذه الرياضة الأصيلة وساعد في تنشيطها اقتصادياً ، مبيناً تضافر جهود جميع اتحادات الهجن الدولية لإيجاد شراكات استراتيجية فيما بينها ، وللمشاركة الفاعلة في النسخة المقبلة للمهرجان لإظهار هذا الحدث الكبير بأبهى صورة ، ولتؤكد آلية التنظيم الرائعة ، التي يسعى لها الجميع ، بما يسهم في رقي هذه الرياضة وتطورها ، ونقلها إلى المستوى الدولي بشكلها الرياضي وثقافتها الأصيلة.// انتهى //15:16ت م0133