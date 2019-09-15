الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسزارت رئيسة مركز دراسات باكستان والخليج النائبة السابقة في مجلس الشيوخ الباكستاني سحر كامران أمس الأول، مركز البحوث والتواصل المعرفي، وذلك في مقر المركز بالرياض.ورحّب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد, برئيسة مركز دراسات باكستان والخليج ، مؤكدًا أهمية التعاون العلمي والبحثي والثقافي بين المملكة وجمهورية باكستان من خلال المراكز والهيئات المتخصصة في هذه المجالات.وجرى خلال الاستقبال مناقشة توقيع اتفاقية تعاون بين المركزين في مجال الدراسات المشتركة وتبادل الباحثين والخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات في كلٍ من المملكة وباكستان، حيث اتفق المركزان على بنود التعاون وتوقيع الشراكة قريبًا، وبدء العمل في بداية العام 2020م.وأشادت رئيسة مركز دراسات باكستان والخليج بما يقدمه مركز البحوث والتواصل المعرفي من دراسات وأبحاث وبرامج تواصلية في العديد من البلدان، مؤكدة أن التعاون بينه وبين مركز دراسات باكستان والخليج يعكس العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان وما يربطهما من أواصر أخوة ومحبة وقيم مشتركة.يذكر أن مركز البحوث والتواصل المعرفي جهة علمية بحثية تختص بدراسة السياسيات والعلاقات الدولية، وتحليل الأزمات، والاستشراف، إضافة إلى تخصصها في مجال التواصل المعرفي من خلال برامجها ومؤتمراتها وزياراتها التي تهتم بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة والبلدان الأخرى.// انتهى //15:24ت م0134