الجزائر 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واسانتخب وزير العدل الجزائري الأسبق محمد شرفي، اليوم، في منصب رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، استعداداً للانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.وجاء اختيار شرفي خلال اجتماع لأعضاء السلطة البالغ عددهم 50 عضواً، بعد تصويت البرلمان الجزائري الجمعة الماضي على مشروعي قانونين، الأول يتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والثاني يتعلق بنظام الانتحابات.وتسعى السلطات الجزائرية إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام من أجل إنهاء الفترة الانتقالية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل 2019، بعد سحب ترشيحه لولاية رئاسية خامسة رفضها أغلبية المواطنين الذين خرجوا في مسيرات مليونية للمطالبة بتغيير النظام السياسي.مما يذكر أن محمد شرفي والبالغ من العمر " 73 عاماً " قد تولى حقيبة وزارة العدل على فترتين الأول في عام 2002م، والثانية في عام 1012م .// انتهى //15:26ت م0136