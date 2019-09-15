القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل مجموعة من العناصر المسلحة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بشمال سيناء.وأفادت في بيان لها اليوم بأن القوات الأمنية رصدت تواجد من وصفتهم بمجموعة من "العناصر الإرهابية" بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، أثناء استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات، وفور إحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات التي تعاملت معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا دون تحديد عدد القتلى.وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة تلك العناصر على عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخيرة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات، مشيرًا إلى إصابة أحد الضباط أثناء تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية.ولفت البيان الانتباه إلى مقتل أحد العناصر الإرهابية كان متواجدًا بذات النطاق بعدما تم محاصرته بمكان اختبائه فقام بإطلاق النار تجاه القوات حال اقترابها منه، مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.// انتهى //15:29ت م0138