القاهرة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا، التي تزور مصر حاليًا.ونوه أبو الغيط خلال اللقاء، وفقًا لبيان صادر من الجامعة العربية اليوم، بالعلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية والبرازيل وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعبر عن ثقته في أن البرازيل ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية وثوابت مواقفها بشأن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.// انتهى //16:26ت م0165