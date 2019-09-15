الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسشارك مدير التعليم بالاتحاد السعودي لكرة القدم عضو هيئة التعليم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدكتور يحيى الشريف ، في الاجتماع التاسع لهيئة التعليم الآسيوية والمنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وناقش 12 عضواً في هيئة التعليم بالاتحاد الآسيوي ، القضايا الرئيسة لاتفاقية التعليم والتدريب في الاتحاد الآسيوي وتنفيذها بهدف زيادة عدد الاتحادات المنضمة للاتفاقية ، مشددين على دور مدير التعليم في التأثير على جميع جوانب التنمية ، وعلى جودة اللعبة وتوفير الفرص لمدربي الغد للتعليم والتطور.وشارك المحاضران في الاتحاد الآسيوي ، جاسم الحربي وحمد اليامي ، في دورة محاضري النخبة لدورات حراس المرمى الآسيوية التي عقدتها هيئة التعليم في الاتحاد الآسيوي بالعاصمة كوالالمبور.// انتهى //16:31ت م0167