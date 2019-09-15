الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأقام معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم ورشة عمل لبرنامج التطوير التدريبي للاتحادات الرياضية، في مقر المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور نائب مدير عام المعهد هاشم داغستاني وممثلين لـ 17 اتحاداً من أصل 56 كمرحلة أولى.ويهدف المعهد ضمن برامجه الإستراتيجية، إلى تطوير التعليم الرياضي في المملكة من خلال وضع الأطر التدريبية للكوادر الرياضية والإدارية في الاتحادات، وذلك بالتعاون مع منظمة ICCE الدولية المعنية بتطوير الاطر التدريبية للإتحادات الرياضية الدولية، التي سبق وأن تم التوقيع معها من قبل المعهد للارتقاء بالمخرجات الرياضية ووضع مسارات احترافية للكوادر الوطنية .// انتهلى //16:32ت م0168