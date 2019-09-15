الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستعقد غدٍ الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم ، اجتماعها الـ 25 غير العادي بمحافظة جدة ، والذي على ضوئه سيتم تزكية رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد.وسيسبق ذلك ، اجتماعاً لمجلس الاتحاد في دورته الـ 69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه ، لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تأتي إمتداداً لمسابقات الأندية العربية السابقة ، وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها .ورحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مؤكداً بأن الأمانة العامة أتمت كافة التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادي واجتماعي مجلس الاتحاد في دورتيه الـ 69 والـ 70.// انتهى //16:32ت م0169