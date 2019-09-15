الخرطوم 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسالتقى عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم اليوم، رئيس بعثة اليوناميد والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور جيرمايا مامابولو.وجرى خلال اللقاء مناقشة ما أنجز في اجتماع جوبا الخاص بإقرار السلام الشامل فى السودان، إضافة إلى الخطوات الجارية لخروج قوات اليوناميد من دارفور في نهاية يوليو 2020م.وطلب رئيس بعثة اليوناميد من عضو مجلس السيادة الانتقالي بأن توفر السلطات في السودان الحماية والدعم حتى تضمن قوات اليوناميد خروجا آمنًا وسلسًا من دارفور.وأكد رئيس بعثة اليوناميد دعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية في السودان وتقديم تقارير إيجابية للتطورات على الأرض في دارفور.// انتهى //16:36ت م0170